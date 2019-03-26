古勝：以守代攻　不變應萬變

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周一如預期低開，最多曾跌650點，最終跌590點收報28,523點，主板成交1,093億元。睇數字當然係差，但要留意其實早上裂口低開後即市下跌動力唔算太大，全日高低位分別為28,702點及28,463點，即市波幅僅239點，唔算好大波幅。



技術上，恒指已經失守咗10天及20天線，但尾市都叫做守住28,500點支持。另外，睇番3月初都試過跌穿10天及20天線，其後亦能發力並重返其上。



投資市場憂慮環球經濟出現衰退風險，並非無風起浪，美國出現孳息曲線倒掛以及歐美製造業數據齊齊弱不禁風確係擺在眼前。但要留意的是，現時市場上資金仍算充俗，起碼中美兩國貨幣政策繼續寬鬆機會仍大。



同時，資金點都要在風險與回報中尋找最合理的平衡點，例如債息跌到某個點，變相股市吸引力就會上升，資金自然會由債市回流股市。所以在前景未明前，目前選擇不變應萬變亦不失為穩陣策略。



當然，部署上唔係任何嘢都唔做，坐定定就可以有運行，如果投資市場對環球衰退的擔憂不斷加深，咁某些板塊一定最先同最快受衝擊。例如上周憧憬美國減息機會增加令美元回軟，因而借勢抽上的資源股，以及早前受美國原油庫存大減，紐約期油曾抽上60美元樓上並帶起的石油股等，都一律係不宜沾手或冒險博反彈的板塊。



周一所見，中國神華(01088)、鞍鋼股份(00347)、江西銅業(00358)及洛陽鉬業(03993)跌2至6.9%不等，而「三桶油」跌幅則介乎3至4%，全部跑輸大市，揭示資金在風頭火勢下，如果手持相關板塊都係選擇先走為敬。



此外，若然港股氣氛持續轉弱，即使是相對強勢又或基本面不俗的板塊，如中資金融股、5G概念股及基建鐵路股等，中線前景就算未轉壞，但都建議忍一忍手，等氣氛真係有好轉後再謀定後動。始終只要有本錢在手，幾時買貨都得，最怕係見到機會出現時，已經蝕到無本錢入市！



假如部分散戶自問炒技有番咁上下，點都要留守市場短炒博一博，可以有兩招應對。超短線可吼重磅股如騰訊(00700)、中國移動(00941)及建設銀行(00939)等，博短線出現技術反彈，但一定要夠貼市以及預早設定止蝕位，最起碼大市再插時可全身而退。



另一策略係「以守代攻」，買番公用股及金礦股等具避險功能的板塊。好似金礦股可選招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)等，公用股則可吼中電(00002)、中華煤氣(00003)及電能實業(00006)等。當然，領展(00823)的防守力同樣不俗，亦可放入觀察名單伺機行動。

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