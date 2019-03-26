林嘉麒：環球陷衰退　言之尚早

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五歐美市場烽煙四起，德國3月份製造業PMI跌至44.7，美國孳息曲線出現倒掛，投資市場集體以經濟衰退為由狠沽大市。除股指下跌外，資金看似避險，日圓升至109水平，而德國十年期國債孳息率更跌破零以下。整體格局上，像已斷定經濟已出現衰退一樣。



環球股市跌，原因不只是一個。美股一直在高位徘徊，企業盈利未見有大幅增長機會；A股自滬綜指重上3,000點水平以後，缺乏投資亮點未進一步推高。



事實上，德國3月份製造業PMI數據確實嚇人，最終值只有44.7，較2月份的47.6大幅放緩，也是連續第三個月在50以下。不過，製造業活動放緩並不代表經濟就此步入衰退。定義上，經濟衰退是連續兩季度GDP出現負增長。



當然，德國去年第4季GDP已開始出現負增長(-0.2%)，假若今年首季仍是負增長的話，德國會是已發達國家中，首個技術上出現經濟衰退。這點投資者是需要留意的，但也不代表是環球經濟衰退。



另一方面，令市場憂慮是美國孳息曲線終於出現倒掛現象。上周五美國三個月期國債孳息率與十年期國債孳息率出現倒掛，意即短期利率比長期利率高，原因是資金流入短期國債。根據歷史，倒掛情況出現在衰退前半年至十八個月，上一次出現是2006年8月。不過，這現象是一個預示，並不代表經濟已經衰退。



事實上，孳息曲線倒掛會抑壓銀行貸款利差，銀行放貸意欲減少，導致貸款活動收縮，對經濟增長或會造成損害，最終導致經濟衰退。銀行一般是通過以較低利率借入短期資金，然後以較高利率批出長期貸款，以賺取利潤。一旦孳息曲線開始趨向倒掛，銀行的利潤就不高，平衡風險後，放貸沒有吸引力，銀行或削減貸款，繼而收緊貸款標準。



同時，美國三個月期國債成交一向低迷，上周的上升或許由於成交偏低情況下，短期的大量交易而推高是孳息率，因此短期息高的指標性不大，仍要繼續觀察，或以美國兩年期國債配以十年期國債為準。況且，就算銀行不想放貸，相信各央行仍有大量貨幣政策推動貸款，因此筆者不會太擔心。



再者，近年孳息曲線一直不是正常化的走勢，自美國量化寬鬆實施以來，孳息曲線已是被扭曲至不平常，聯儲局也一直努力於將孳息曲線拉斜。在美股處於高位，同時聯儲局正計劃暫停縮減資產負債表，孳息曲線倒掛的情況或會因此被歪曲，形成畸形的變種孳息曲線。



儘管筆者仍看淡大市未來走勢，早前已建議大家於29,000點以上減持，惟現時說經濟衰退仍是言之過早。大市要調整理應是本周期指結算後，及等待中美雙方貿易協議簽署後才散水。何況技術上，黃金交叉在28,100點水平，預期短線該水平見支持。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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