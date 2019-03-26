陳蓓敏：引實力股東　越秀地產添商機

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五全球外圍股市皆殊途同歸地下滑，這邊廂歐元區上月製造業採購經理指數只錄得47.6，差於預期的49.5。那邊廂，美國國債三個月和十年期出現孳息曲線倒掛，市場以經濟陷入衰退作為狼來了的藉口，把道指一口氣推跌460點，收報25,502點。



美國金融市場是具備深度和效率的市場，若經濟真的不濟，那麼道指年初至今錄得逾2,000點升幅，約9.27%進帳是代表甚麼？之前所公布經濟數據又是代表甚麼？芝加哥聯儲銀行行長已指倒掛程度可控，料美國今年經濟增長約2%。經濟衰退的重大罪名，特朗普那會輕易背上，開玩笑了吧。



亞太區股市周一全面向下，日經指數跌3%，滬綜指亦跌約2%。周四是港股期指結算日，周一恒指裂口低開，曾低見28,463點，跌逾600點。雖然權重股跟跌，但幅度合理，大市反覆，資金流入領展(00823)作防守選擇，已連升三日，似欲聚力向上突破。



越秀地產(00123)周一逆市微升1.1%，收報1.8元。集團公布2月份合同銷售額按年升36%，表現優異。集團已公布去年全年業績，營業額按年升11.1%至264.3億元人民幣，純利增長20.7%至27.28億元人民幣。



越地已宣布擬配售新股引入廣州地鐵作策略股東，並向母企和廣鐵收購旗下「品秀‧星圖」86%權益，若能通過有關交易，料可為提升未來商機和資產價值，股價短期會否「破二」，可拭目以待。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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