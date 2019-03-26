歐宸銘：寬鬆幣策利好新興市場

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，縱然中美貿易戰的新聞仍在各大媒體中廣泛報道，但似乎投資者的着眼點經已有所轉移。上周中美貿易談判延後的消息拖累環球股市回調，但不用多久即收復失地。中美雙方一直以來的策略是希望以時間推移，令市場慢慢淡化貿易關稅帶來的影響。



現時中美兩國保持緊密聯絡，貿易談判大抵向着正面的方向發展。除非正式的協議出台，市場理所當然地將對該等協議和條款進行不同的解讀，包括比較中美雙方的利害關係，屆時或有可能出現類似企業發布全年業績「見光死」的情況，惹來沽空壓力。



我們認為，市場慢慢地適應了貿易談判對環球股市帶來的波動性，相反現時各項經濟數據、國家政策成為市場的焦點。美國上周五三個月期國債孳息率和十年期孳息率出現倒掛，這是自2007年以來首次，導致投資者憂慮美國經濟出現倒退。數據顯示，1989年、2000年和2007年亦曾出現倒掛的情況，而2008年更出現一次大規模的金融風暴，是次美債收益率倒掛亦令不少投資者成驚弓之鳥，資金傾向流於黃金，日圓等避險資產。



環球經濟增長放緩已成市場共識，為了保持國家經濟穩定發展，全球貨幣政策出現新一輪寬鬆的趨勢。美國宣布不加息，市場甚至出現降息的預期；歐洲央行宣布重啟TLTRO；日本堅持負利率和繼續量化寬鬆政策；澳州央行暗示了降息可能等等。隨着美國加息周期步入尾聲，全球正在醞釀另一浪寬鬆周期的開始。



綜觀不同國家的經濟因素，中國本輪的政策方針較為鮮明及積極。國務院總理表示堅持不搞「大水漫灌」，並減稅降費2萬億元人民幣。我們認為大規模減稅，企業須上繳的稅項減少，直接增加企業盈利，對企業發展屬正面。在未來貨幣寬鬆的政策下以及低息環境的重臨，資金有望重回新興市場，A股可看高一線。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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