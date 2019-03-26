中國銀河國際：新天然氣藉收購擴闊收入

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，新天然氣(603393.SH)公布2018年度業績，實現營收達16.32億元(人民幣‧下同)，按年增長60.58%，母公司應佔利潤為3.35億元，增長26.88%；扣除非核心業務後，母公司應佔利潤為2.1億元，按年跌11.74%，每股淨利潤2.09元。



集團為新疆城市燃氣龍頭，去年城市燃氣板塊實現收入11.71億元，按年增長15.2%，其中，天然氣售氣量達到6.5億立方米，增長17.8%，平均價格受惠於工業氣所佔比重上升，小幅增至每立方米1.48元，錄得收入9.63億元，按年增長19.6%，入戶安裝業務方面，區域市場的成熟程度提升，導致新增用戶數量有所放緩，去年完成安裝戶數3.11萬戶，按年跌26.2%，惟安裝單價從每戶4,972元上升至6,704元，實現業務收入2.08億元。



去年度，新天然氣提出要約收購香港掛牌的亞美能源(02686)，並於去年8月完成合併資產負債。由於氣田開發穩步推展，令生產井數增長較快，帶動河北及山西兩大區域的天然氣開採量保持較快增長。



在供需相對偏緊下，煤層氣平均售價由每立方米1.3元增加至1.64元，價量齊升推動亞美能源收入大幅增加，2018年度達到12.58億元。新天然氣根據2018年度業績期內確認4.61億元收入。在傳統業務及新業務雙箭頭發展下，2018年實現業營收入為16.32億元人民幣，按年增長60.6%。



受到內地及外中介服務費增加、職工薪酬上漲及勞工合同補償金支出影響，集團去年的管理費用上升5.15倍至2.63億元，佔整體營收的16.1%，佔比提升至11.9個百分點。由於集團採用借貸收購的模式，利息費用增至1.3億元。由於集團以每股1.75港元收購亞美能源50.5%股權，收購價格低於資產淨值，故中長線作用正面。



政策方面，國家發改委、能源局將油氣合作項目由審批制改為備案制，簡化審批流程，料可縮短煤層氣項目建設周期，利好集團所處行業發展。



新天然氣作為新疆城市燃氣服務商龍頭，傳統業務穩定增長，管理費用將於今年回落至正常水平，預測2019年及2020年的每股淨利潤分別為2.91元及3.75元，對應預測市盈率分別為14倍及10.9倍，維持「推薦」評級。

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