中信銀行(國際)：經濟放緩　歐元短線受壓

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周聯儲局宣布維持利率不變，由於美國經濟出現放緩迹象，會後聯儲局明確表示終止持續了三年的貨幣政策緊縮行動，排除今年升息的可能，而聯邦基金利率保持在2.25至2.5厘之間，減慢縮減資產負債表由每月300億美元變成150億美元；聯儲局還下調了美國今年和明年的經濟前景預測。



上周五公布的美國製造業數據，以近兩年來最緩慢步伐增長。3月Markit製造業PMI跌至52.5，較預期的53.6為差，數據公布後，美債孳息曲線呈現倒掛，美國三個月期債息高於十年期債息，短息一度較長息高約0.56個基點，為2007年以來首次出現孳息曲線倒掛，加深市場對經濟衰退的憂慮，避險因素利好美元，美匯指數升至96.594。一系列歐元區數據亦疲弱，拖累歐元一度失守1.13關口至低位1.1275美元，上周五最終收於1.1315水平。



歐洲央行在3月的議息會議上改變前瞻指引，表示預計今年歐元區經濟將增長1.1%，較三個月前預期下調0.6%，下調幅度為實施量化寬鬆政策以來最大。此外，經濟合作與發展組織發布全球經濟展望報告，大幅下調歐元區2019年經濟增速預期，由此前的1.8%下調至1%，而德國今年增長預期也下調至0.7%，意大利更陷入經濟衰退，預計負增長0.2%。



本周經濟數據包括有美國GDP及德國通脹數據，而聯儲局和歐洲央行多位官員將發表講話，短期市場仍看淡歐元區經濟前景，歐元下一個支持位在1.1150水平。

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