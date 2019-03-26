【名家筆陣】梁彥穎：金融市場中的大路投資

筆者常被問及看好哪一隻股票，但在不了解對方投資能力及不知所問的股票有否被操控的情況下，絕不敢貿然提供個別股票分析。因此，只好選擇一些系統性風險比較小的投資來對答，例如：



「澳洲房地產市場、礦業投資、農業等均錄得持續放緩。2019年第一季以上各項亦未有顯著改善，最大值博率投資是待澳元高位沽澳元，可在5月前，澳元兌美元0.7100至0.7125左右沽出，在0.7025至0.6925左右買回。若果不想沽空，保守的做法是待澳元跌至0.6925以下才好買進。」



「鑑於長期通脹預期變化不大，經濟和貨幣市場條件又符合預期，聯儲局表明有意放慢縮表及甚至停止縮表。聲明一出，即引發股市資金轉長債，一度令利率曲線倒掛。若投資者想趁美股將從高處調整一段時間，可在4月18日前，待標普500指數上升至2,850點或以上出貨或沽空，標指下望可達至2,725至2,650點。」



「星期三是期指結算日，預計3月期指很難跌穿28,200點，上望則很難升穿29,400點。揸沽大可根據這兩個上下位置適當部署。」



保守投資者可以利用追蹤指數基金或者逆向指數基金執行以上的分析，至於進取投資者則可以利用期貨期權。這樣一來，比起投資在單一股票上來得更加安心。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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