東方日報B1：亞股驚經濟衰退　恒指瀉590點

美國3個月國債孳息高過10年期債息，短期債息與長期債息出現倒掛再度觸發經濟衰退憂慮，亞太區主要股市周一(3月25日)全面下挫。其中，恒生指數急挫590點，跌穿29,000點關之餘，更失守10天及20天移動平均線，市值單日蒸發6,203億元。不過，有分析認為這是市場錯誤解讀，而且債息倒掛不代表股市即時見頂，投資者不用太悲觀。



經濟放緩憂慮下，美股上周五(3月22日)顯著下挫，亞太區股市周一全線向下，當中以日本股市最傷。在銀行股拖累下，日經指數曾瀉715點或3.31%，收市依然下挫650點或3.01%，報20,977點；東證指數狠插2.45%，去年聖誕日以來最差。至於南韓、印尼、台灣、泰國及馬來西亞股市，收市跌幅均逾1%。



外圍股市下跌，恒指甫開市已經急跌611點，午後跌幅曾擴至650點，低見28,463點，收市依然下跌2.03%，為今年1月2日之後最大單日跌幅，收報28,523點。國企指數最多曾挫316點，低見11,200點，收市跌285點，報11,232點。



港股總成交1,095億元，沽空金額逾145億元，沽空比率13.26%。港股通(滬)及港股通(深)合共淨買入27.86億元，萬洲國際(00288)、騰訊控股(00700)及中國移動(00941)均見淨買入。



國農證券董事總經理林家亨表示，美國3個月與10年國債孳息倒掛啟示不大，因成交額不多，反而應以成交額較大的兩年期及十年期國債孳息作比較。他又建議投資者不要被這個錯誤訊息利用，今年美國經濟衰退機會等於零，投資者可趁香港地產股或定息收益股如電力股大幅下跌時伺機吸納。



他又說，是次債息倒掛或與大戶「識計數」有關，「如果大戶沽廿億美元3個月期美債，只係蝕三千萬至四千萬美元，但跌市幅度可以令他們在期指或期貨市場賺一億至兩億美元，何樂而不為呢？1998年8月國際投資者索羅斯借400億港元狂沽港匯，最後他要買番港元，差價加利息可能蝕十億、八億港元，但在期指或期貨的沽空可能賺咗50億至100億港元。」



晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄表示，歐美長債息率均下跌，主要是早前歐洲央行重啟定向長期再融資操作(TLTRO)，以及美國聯儲局預期今年不會加息。兩大央行「放鴿」下，歐美製造業採購經理指數(PMI)又遜預期，市場憧憬未來或減息，進一步壓低長債息率。



不過，他認為投資者不用過分悲觀，1988年、1998年、2000年及2005年4次美國債息倒掛周期，股市並非即時見頂。其中，恒指於2005及1998年債息倒掛之後一年，依然分別漲34.2%及58.4%。再者，與過去數次倒掛不同，當時的息率均較現時高。



儘管債息倒掛不代表股市即時見頂，但他說要留意市場已開始調低美國企業次季盈利預測，美股四月或續調整，而且未來兩周中美續就貿易問題討價還價，難有好消息。季結基金或會「托一托」，但是次恒指調整浪或下試27,500點，旗下基金周一已先行減磅。



值得留意是，即使周一恒指50天移動平均線升穿250天移動平均線，出現「終極黃金交叉」，惟有券商表示，根據過去經驗，之後普遍會出現回吐。



港股美國預託證券(ADR)周一早段則個別發展，滙豐控股(00005)報63.49元，較港低0.21元；騰訊報353.79元，低0.01元，按比例相當於恒指跌33點。

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