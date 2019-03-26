道指續跌逾百點　騰訊ADR微挫0.25%

美股至中後段反覆受壓。道指最新報25,397點，跌105點；標指最新報2,787點，跌13點；納指最新報7,597點，跌45點。



港股ADR表現偏弱，按比例計算，現報28,510點，跌12點。滙豐控股ADR折合報63.33港元，較港收市跌0.58%；騰訊控股ADR折合報352.92港元，較港收市跌0.25%。



蘋果公司周一舉行發布會，發表了蘋果新聞(Apple News)及Apple Arcade遊戲等多項新服務，惟股價表現下挫，最新報187.44美元，跌1.91%。



RBC資本市場將電動車生產商特斯拉(Tesla)12個月目標價，由245美元削至210美元，原因是需求疲弱，以及Model 3在中國或面臨付運問題。Tesla股價急跌1.8%，報259.78美元。

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