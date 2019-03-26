【股民熱話】港股升浪係咪玩完　關鍵係…

上周五美國10年期債息跌穿3個月債息，俗稱長、短債「孳息率倒掛」，是經濟衰退信號，加上美國及德國製造業PMI都差過預期，引發全球跌市，港股周一(25日)更跌曾大跌逾600點，失守28,500點水平，相信已震走部分炒家。到底港股呢次升浪係咪真係玩完，要全線撤退，關鍵好睇一個因素！



首先，睇番今次引發全球股市動盪的，是歐美數據差以及美債孳息曲線倒掛。老實講，歐洲經濟差唔係新聞，至於美國數據，呢期時好時壞，都難睇得通透，但理論上，總統特朗普要爭取大選連任，點都會撐住經濟，如果唔係邊個會選佢？



再睇美債孳息倒掛，其實去年都講過一轉，其後又不了了之。近日在美國聯儲局暗示年內可能不加息，兼明確指年內會暫停縮表，美國長債息跌係可以理解，但暫時而言算是短期現象。加上嚴格而言，傳統的「債息倒掛」，是指10年期債息低於2年期債息，惟現時兩者仍有一些距離，大家又咪使太自亂陣腳。



好了，那所講的關鍵因素是甚麼？當然就是中美貿易談判，未來兩周是談判的關鍵。據講內地政府高層代表會在4月初訪美，雙方目標仍在4月底前達成協議。不過，愈近「埋牙」時刻，似乎雙方都在討價還價。好似上周傳來特朗普考慮繼續向中國商品加徵關稅，又有指中國不願進口那麼多美國商品，而在A股市場氣氛改善下，突然又由美股急跌引發股市沽壓。總之，大家都要有心理準備，一日未簽協議，雙方都會無所不用其極，以爭取最大的利益。



所以，未來數周，金融市場趨波動乃預期之內，惟若然美國經濟真係轉差，特朗普更加須要一份中美貿易協議來爭取選民支持。故眼前金融市場動盪，也可能危中有機，短線向下波幅擴大，也不等於要世界末日。



走勢上，恒生指數50日線剛抽穿了250日線，形成終極黃金交叉利好信號，可惜都被外圍市況震盪蓋過了。兩手準備，暫看恒指短線支持在28,000點水平，守穩其上，料會轉反覆，整固後再覓方向。惟若外圍再傳利淡消息，恒指以大成交跌穿28,000點，則宜先忍忍手，觀望低位承接再作部署。



東方產經專欄作者司慕渢

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