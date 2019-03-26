【市前重點睇】道指收升14點　鎊匯守1.32

●美匯指數反覆企96.5水平，港匯企7.847，離岸人民幣(CNH)升上6.71，圓匯於110關口上落，歐元升至1.131，英鎊守1.320。金價升上1,322美元。紐油重上59美元關，布油升至67.2美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報25,516點，升14點；標指收報2,798點，跌2點；納指收報7,637點，跌5點。 https://bit.ly/2U81Frv



-蘋果公司2019年春季發布會，推介新服務項目，包括涵蓋雜誌訂閱的Apple News+。股價收報188.74美元，跌1.2%。



●港股ADR指數收報28,541點，升18點。



●美國10年期國債孳息率失守2.4厘，報2.3983厘，跌4.07個點子，創2017年12月以來新低。



-聯儲局前主席耶倫指孳息率曲線倒掛，可能意味着需要降息，但並非經濟衰退。



●紐約期油收報每桶58.82美元，跌0.37%；布蘭特期油收報每桶67.21美元，升0.27%。



-伊朗和委內瑞拉的廉價石油因美國制裁措施而在全球遭到冷遇，但中國2月從委內瑞拉和伊朗進口的原油規模較1月份增長，而進口價格則跌至2017年11月以來最低。



●紐約期金收報每安士1,322.6美元，升10.3美元或0.8%，創自2月26日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,177點，跌30點或0.42%；法國CAC指數收報5,260點，跌9點或0.18%；德國DAX指數收報11,346點，跌17點或0.15%。



●英國國會批准對脫歐協議修正的動議。英國首相文翠珊遭遇挫敗，3位內閣大臣辭職，脫歐進程控制權落入議會之手。



-傳文翠珊暗示可考慮辭職，以換取議會批准她的脫歐協議。

-歐盟指出，英國無協議脫歐可能性上升，已經準備好應急措施。



●國際貨幣基金組織表示，經濟低迷時歐元區經濟將非常脆弱。從保護主義到英國脫歐，歐洲經濟正面臨愈來愈大的風險，需要做更多準備防範下一次經濟下滑。



●三星電子警告首季度業績將低於市場預期，公司指顯示器與內存晶片價格跌幅超過預期。



●波音再遭一擊，空中巴士獲得中國350億美元的飛機訂單。



-波音告知航空公司，準備好免費獲得737 Max更新軟件。



●中國證監會發文禁止可轉債多帳戶申購網下申購量不得超資產規模。



●中國國家開發銀行將為阿根廷政府項目提供12億美元資金。



●騰訊最大股東Naspers擬分拆互聯網業務上市，包括旗下31%騰訊股權。



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