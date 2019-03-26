亞洲股市：日股反彈逾200點　任天堂漲4%

美股收市個別發展。亞洲主要股市升跌不一，周一(25日)經歷過今年最大單日跌幅的日本日經225指數反彈，並重上21,000點，早段升224點或1%，報21,201點。



板塊方面，公用事業股升1.8%，地產及醫療保健股齊升超過1%，金融股升0.7%。個股中，中部電力、小田急電鐵及清水建設全線升超過2%。



任天堂漲4%。公司計劃推出兩款Switch新遊戲。



印刷相關器材的產銷商小森揚升6.5%。公司擬回購4%股份。



製藥公司衛采升2%。瑞銀將其評級下調至「沽售」。



南韓首爾綜合指數靠穩，升幅不足1點，報2,144點。大韓紙漿及太原物產均漲逾3%。



南韓財政部一份聲明表示，在擴張性財政措施幫助下，料將維持經濟增長。



三星電子跌0.1%。公司警告首季業績將低於市場預期，其中顯示器與內存晶片價格跌幅超過預期。



澳洲悉尼普通股指數跌5點或0.1%，報6,202點。板塊方面，能源股跌近1%，資訊技術及金融股跌幅低於0.5%。個股中，Perseus礦業及ERM Power同跌4%，Pinnacle投資管理跌逾3%。

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