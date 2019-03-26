【北水手影】大媽跌市積極掃貨　睇中咗...

大市近期表現反覆，惟南下資金未見退縮，截至周一(25日)止連續7個交易日，港股通合共錄得約98.96億元人民幣的淨流入，反映「大媽」仍積極買入港股。當中更有隻股份頻頻獲「北水」買盤支持，就係隻藍籌豬肉股萬洲國際(00288)。



資料顯示，其港股通周一錄得約5.03億元的淨買入，而由3月12至25日期間的9個交易日，合共有約32億元的淨流入，為近期最受南下資金歡迎的股份之一。



事實上，受到非洲豬瘟疫情嚴峻，內地生豬產能降幅加大，行內分析認為，今年下半年可能導致豬肉市場供給偏緊，並將導致價格上漲。在此憧憬下，豬肉相關股早前備受追捧。萬洲年內最多已累升46%，高位見8.82元。



該股有「大媽」買貨支持，股價近期回調仍守穩於10日線樓上，短線若能守穩其上，後市仍有機會挑戰52周高位9.68元，8元支持不宜有失。



【北水追蹤】大媽買騰訊中移萬洲

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