【即市分析】終極黃金交叉已現　係利好定魔咒？

東方產經專欄作者桃桃：港股近日走勢反覆，重磅股如騰訊控股(00700)、中國移動(00941)等業績或派息表現差過預期，加上美國債息曲綫部分倒掛，市場憂慮環球經濟衰退，大市周一(25日)顯著受壓，失守兩萬九關口，並一舉跌穿10日及20日線。



不過，與此同時，周一恒指50日線處於28,162點，剛剛好升穿250日線28,120點，出現「終極黃金交叉」的利好信號。到底今次好淡雙方對決誰勝誰負？不妨睇番過往恒指出現此指標後的表現，或可從中找出端倪。



回望過去20年，港股曾出現11次終極黃金交叉，當中除2002年2月、2012年3月及2013年9月的3次之外，其餘8次出現此利好指標後均得以展開升浪，升幅介乎13%至144%不等，意味着一旦出現此利好指標，或有逾七成的機率繼續向上。



睇番最近的的一次，2016年8月11日當日恒指50日線正式升穿250日線現終極黃金交叉，大市由當時的22,580水平，輾轉升至去年初高位33,484點，此次長達一年半的升浪累積升幅逾萬點或48%。其後中美爆發貿易戰，多個不明朗因素持續發酵，才拖累港股由「牛」轉「熊」。



港股今次升市，主要由於市場對中美貿易關係好轉的憧憬、內地加大放水力度促進經濟，A股在外資支持下現再牛氣，以及對美國加息周期近尾聲的美好期望。



不過，投資不能一本通書睇到老，環球經濟放緩的隱憂漸浮現，中美最終能否達成雙方均滿意的協議仍是未知之數。大市今次升浪會否已過度透支相關預期，值得投資者留意。到底今次終極黃金交叉能否再次發揮其利好指標的功能？係牛市的開端定係熊市反彈浪的終結？相信短期快將見真章，不妨拭目以待！

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