【港股開市】瑞聲續揚　地產股做好

道指期貨升近百點，港股開市跟隨外圍反彈。恒生指數高開154點或0.54%，報28,677點；國企指數高開84點或0.75%，報11,316點。



藍籌股普遍向上，華潤置地高開2.6%表現最佳；瑞聲科技高開2.4%緊隨其後。不過重磅股騰訊逆市偏軟，友邦保險低開0.4%，是表現最差藍籌。



績後急跌的申洲國際反彈，高開2.45報103.2元。昨日受壓的中國生物製藥及石藥集團高開1.8%及1.1%。



內銀內險股回穩，中國平安高開0.9%；工、中，建三大行高開約0.5%；中國人壽高開0.2%。



地產股做好，九龍倉置業高開2.4%；恒隆地產；長實及信和置業高開逾1%；新鴻基地產、新世界發展及恒基地產高開0.4%至0.5%。



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