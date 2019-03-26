A股快報：軍工股續受捧　金融股穩升

內地股市全線向好，滬綜指高開14點或0.48%，報3,057點；深成指高開51點或0.53%，至9,753點；創業板指數高開11點或0.72%，報1,680點。



板塊方面，次新股領漲3.5%，船舶製造股揚升2%，金融股升0.7%，地產股升0.5%。



軍工股續升，西儀股份、北化股份、中國應急及航天晨光皆漲停，中船科技高開5.5%，亞星錨鏈高開4%。



壽仙谷與順灝股份簽訂《投資合作協議》，共同投資設立雲南壽仙谷漢麻健康科技有限公司。兩股做好，壽仙谷升停板，順灝股份高開7.5%。



海油工程高開0.8%。其子公司與日揮福陸簽訂50億元人民幣(下同)的陸地模塊建造合同



中國鐵建高開0.6%。公司中標貴州茅台技術改造項目，項目總投資約52億元。



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