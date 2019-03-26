【即市分析】美國經濟危危乎　買金礦股傍身？

歐、美經濟數據表現疲弱，加上美國長債息率低於短債息率，引發經濟衰退憂慮，全球股市為之震盪。到底嚟緊美國經濟係咪真係好差，若然美元睇跌，金價有冇運行？仍留在魚缸的資金，可否買入金礦股傍身？



首先，根據IHS Markit公布的初值，3月美國製造業採購經理人指數(PMI)從2月的53降到52.5，是2017年6月來最低，同時，3月服務業PMI從56降至54.8，兩項數據均遜預期。消息與美國10年期債息低於3個月期債息同時出現，令市場為之惶恐。



好衰唔衰，同日作為歐洲經濟火車頭的德國製造業PMI亦跌至2012年以來最低水平。歐、美經濟都唔多掂，資金避險情緒升溫。之不過，金價表現還是平穩，現價處每安士1,317美元水平，惟若以以去年第3季低位引伸的上升軌道計，回吐守穩每安士1,300美元樓上，後市可望反覆向好。



之不過，金價穩步向好，唔等於就值得大手買入，建議組合盡量多元化，若想避險，其實揸現金避避風頭更實際。至於說看好短期金價氣氛，吼金礦股，未嘗不可，惟始終企業盈利除了視乎行業景氣，還要看企業經營情況，故投資金礦股不能只看金價，還須看企業估值，且宜從具穩定往績的大企業入手。



今年以來，招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)這三隻比較為散戶認識的金礦股，股價累計升幅介乎8至10%。論走勢，招金呈大圓底回升，且尚處於去年末季以來的升軌之上，走勢較佳。其股價呈「慢火煎魚」，若能突破2016年高位10元關，有望開展新升浪。



至於紫金，股價由1月下旬低位2.6元水平回升至2月下旬高位3.5元水平進入調整期，現處3.2元水平，50日線剛抽穿250日線，展現利好訊號，股價守3.1元可續持貨，目標再試衝高位3.5元水平。



山東黃金自去年9月上市以來，股價維持反覆向上，現價處21元水平，公司將於28日公布末期業績，以現價估值而論，若尚未持貨，建議待業績公布後再作考慮。



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東方產經專欄作者帥哥

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