麥當勞廿年來最大收購　竟然係...

連鎖快餐店麥當勞宣布20年來最大的一筆交易，收購以色列科技公司Dynamic Yield，以提高公司的技術和數據能力。



雖然麥當勞未有透露收購價格，但消息指或涉及超過3億美元(逾23億港元)。



Dynamic Yield專注於個性化和決策邏輯技術的公司，其技術讓麥當勞的「Drive Thru」駕車點餐餐廳的菜單根據不同的因素而作出改變，如按天氣、當前的餐廳人流量及受歡迎的食品來顯示，以提升顧客的個性化體驗。有關技術料將於2019年率先在美國的餐廳應用。



Drive Thru服務常見於美國快餐店，顧客可直接將車子駛進快餐店的特殊櫃位前，留在車廂內向着對講機點餐，店員其後會透過窗口傳遞食物，顧客全程不用上車下車。



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