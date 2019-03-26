高盛：科創板潛在市值料達2萬億美元

高盛表示，中國科創板到成熟階段時，潛在市值料高達2萬億美元(以今日貨幣計算)。根據歷史經驗，首批IPO股票在新板上市的3個月平均上漲83%。以估值來說，創業板及中小板的股票，與科創板的潛在上市標的料最具可比性。



分析師報告稱，2萬億美元的數字來自於160家未上市的科技獨角獸企業的半數(3,500億美元)，合格紅籌、ADR或H股潛在的次級上市(550億美元)，和高盛由上而下對「新中國」板塊的預估、及參考美國及南韓科技板相較主板的市值比率，總估值估計達2萬億美元。



QFII也將獲准參與科創板。報告指，科創板衝擊市場流動性的風險低，因CDR基金已募集1,100億元人民幣，公募基金的現金比率高，且創業板首次上市前3個月，主要的中國股指平均漲8%。



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