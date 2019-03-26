恒隆地產以底價統一淘大工業村業權

第一太平戴維斯今日(26日)早上強制拍賣九龍牛頭角道7號地盤，即現址淘大工業村，底價20.756億港元，項目最終由恒隆地產(00101)以底價投得，成功統一業權。



恒隆地產表示很高興成功透過強制拍賣購入淘大工業村業權，成為單一業主，計劃於原址興建一座住宅大樓及附設商舖，並將盡快開展項目。有關項目其他詳細資料，日後將適時公佈。



該物業的註冊地盤面積約20,700方呎，位於牛頭角道之東北面，現為一幢於1961年落成的8層高的工業大廈，地下為商舖，設有2部公共電梯及4條公共樓梯。



該物業將部分以交吉出售部分連現有分租約、租約及特許書(如有)出售，並將以其現時狀況出售。於2017年4月13日擬備的分區計劃大綱圖的規劃用途為『住宅(甲類)7』。



第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，是次拍賣的地盤逾面積逾2萬方呎，屬商住用地，地積比率9倍，料可建樓面面積18.63萬方呎，其中住宅部分地積比率為7.5倍，所在位置交通便利，景觀開揚，料可打做成優質商住發展項目，為近期罕有的市區大型商住發展地盤。



他續稱，近年政府官地規模較大，投地難度增加，令市區併購成為中小型發展商土地儲備的主要來源，反映市區舊區前景具吸引力。

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