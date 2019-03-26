二手成交：麗城花園三房戶700萬沽　業主賺逾3倍

利嘉閣地產市務經理許喜龍透露，市場新近錄得荃灣麗城花園2期9座高層B室成交，該單位實用面積約572方呎，建築面積約668方呎，為三房兩廳間隔，座向西北，外望可享翠綠山景。



業主原叫價708萬港元放售，經議價後微減8萬元或約1.1%，最後以700萬元易手，折合實用面積呎價約12,238元，建築面積呎價則約10,479元。



據悉，業主在2000年10月，以約172.7萬元買入上述單位，持貨多年，現轉手帳面獲利約527.3萬元，賺價逾3倍。



麗城花園本月暫錄9宗成交，平均成交呎價約11,700元。屋苑2期現時約有18個放盤提供，最低入場價由約580萬元起。



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