【即市分析】內銀業績期如何部署？

東方產經專欄作者HS哥：外圍氣氛飄忽，一來上星期美國債息倒掛，二來市場關注德國10年期國債息一度跌至負數，加埋日本債息同樣負數，市場淨係炒債市消息都已經大大影響港股走勢。



睇番今個星期係季結，不過就有一眾內銀股派發成績表，明日(周三)就由建設銀行(00939)打頭陣，到周四則有工商銀行(01398)，至於農業銀行(01288)、交通銀行(03328)及中國銀行(03988)則去到周五公布業績，雖然大行此前對內銀業績預測唔算太差，但若然表現「意外地」差過預期，港股再次風起雲湧機會唔細，不如準備定一批內銀衍生工具，睇睇會唔會有機可乘！



若然市況轉差，相信重磅股及具較人氣的內銀成為空軍沽空對象的機會較大，故值得以建行及工行作目標。走勢上，建行股價昨日裂口下跌，一舉失守10日、20日及50日線，短期若進一步跌穿6.8元水平支持，跌勢料加劇，若看淡可吼建行瑞銀沽(25864)，19年8月到期，行使價6.2元，實際槓桿約9倍，溢價約12%。



另外，工行股價同樣連跌多日，短線股價若失守5.8元支持跌勢同樣有機會轉急，不妨小注買入相關熊證。工行滙豐熊(58610)，19年7月到期，收回價6.88元，槓桿比率約4倍，溢價約4%。

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