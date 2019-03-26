港元拆息︰隔夜息回落至1.67厘　1個月期企1.79厘

2019年03月26日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息昨日(25日)升穿2厘後，今日(周三)回落至1.67厘；1星期拆息亦回至2.63厘；1個月期企1.79厘水平；3個月期報1.87厘。

    26/3/2019
    隔夜 1.67857厘
    1星期 2.63500厘
    2星期 1.98000厘
    1個月 1.79000厘
    2個月 1.81107厘
    3個月 1.87500厘
    6個月 2.00250厘
    12個月 2.31679厘

    25/3/2019
    隔夜 2.12786厘
    1星期 2.70607厘
    2星期 2.03393厘
    1個月 1.79929厘
    2個月 1.81607厘
    3個月 1.87036厘
    6個月 1.99179厘
    12個月 2.32214厘
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