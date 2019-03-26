港元拆息︰隔夜息回落至1.67厘 1個月期企1.79厘
2019年03月26日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息昨日(25日)升穿2厘後，今日(周三)回落至1.67厘；1星期拆息亦回至2.63厘；1個月期企1.79厘水平；3個月期報1.87厘。
26/3/2019
隔夜 1.67857厘
1星期 2.63500厘
2星期 1.98000厘
1個月 1.79000厘
2個月 1.81107厘
3個月 1.87500厘
6個月 2.00250厘
12個月 2.31679厘
25/3/2019
隔夜 2.12786厘
1星期 2.70607厘
2星期 2.03393厘
1個月 1.79929厘
2個月 1.81607厘
3個月 1.87036厘
6個月 1.99179厘
12個月 2.32214厘
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