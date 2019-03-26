【即市分析】申洲勝在抗跌力強？

東方產經專欄作者帥哥：申洲國際(02313)日前公布去年多賺近21%，至45.4億元人民幣，毛利率按年微升0.2個百分點至31.6%，末期股息按年增長20%，惟部分大行看淡其業績表現，拖累其股價昨日(周一)急挫6%，今早則重拾升勢，現彈高3.6%報104.5元。



瑞銀認為申洲去年下半年純利低於預期，惟認為中美貿易磨擦相信對公司不會構成負面影響，而中國在去年已成為公司最大市場，故將其目標價由107元上調至117元，評級維持「買入」。不過，摩根士丹利報告認為，業績表現遜預期，主要是毛利率較低及營運成本較高。里昂亦降申洲其目標價至129元，評級「買入」。



事實上，申洲基本因素唔算差，集團主要生產針織休閒服裝及運動類服裝等，客戶包括Nike、Adidas、Puma等國際知名運動品牌，業務收入分散於世界各地。雖然宏觀經濟面對不明朗因素，但市場普遍認為對其影響有限，過去數年業績保持穩步增長，因此股價亦有一定抗跌力。



該股經過昨日一跌，一度失守升軌支持兼20日線103.5元，惟今早已重返其上。不妨做定兩手準備，若然大市可繼續喘穩，料其股價整固後可再挑戰109.5元的高位阻力，甚至120元水平，但如再失守100元關，則確認跌勢已成，則應及早落車為妙。

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