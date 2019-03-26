中美經貿談判進入第8輪　或聚焦人民幣中間價機制

本周，中美經貿談判將進入第8輪，雙方官員計劃在北京和華盛頓繼續會面。美國貿易代表萊蒂澤上周告訴國會，美國希望中國能夠承諾未來「不參與競爭性貶值」，在匯率市場操作方面達到一定的「透明度」，並確保這兩點是「可執行的」。



中國央行行長易綱日前就匯率話題回應指，談判代表討論了貨幣政策自主權，討論了堅持市場決定匯率制度，以及按照國際貨幣基金組織的數據透明度標準來承諾披露數據等重要問題。



中國央行副行長、外匯管理局局長潘功勝同一時間指出，未來要更好發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率彈性，提高人民幣匯率中間價形成的規則性、透明度和市場化水平，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



中國2015年開啟新一輪匯改，央行此後推出CFETS等3個貨幣籃子，形成「收盤價+一籃子匯率變化」的中間價形成機制，2017年5月進一步引入「逆周期因子」。目前，14家核心做市商每天按此機制計算並提交中間價報價，中國外匯交易中心匯總計算後公布最終定價。



然而，美國商務部於2017年10月發布的《中國非市場經濟地位報告》中曾就人民幣形成機制指出，即使市場化程度大幅提升，但中間價形成機制的流程中，仍有諸多缺乏透明度的環節，使機制中市場力量起到何等程度的作用不明確，逆周期因子實際上降低了市場力量的影響等。



外電引述市場人士指出，目前中間價機制從規則上看已較為清晰，但一些領域更高的透明度仍值得期待，例如：包括逆周期因子和20%遠期售匯風險準備金在內的逆周期政策，其啟用和退出條件可以更明確、有規則可循；14家中間價報價行報價情況，報價匯總及最終產生中間價的過程也可以更加透明，從而減少當官方中間價與市場預測差異較大時，對央行態度的猜測。



據彭博對中間價預測的調查結果，2018年3至5月和6至9月曾經出現過持續明顯偏離市場預測均值的情形，其餘大部分時間官方中間價都與市場預期較為接近。





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