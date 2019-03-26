【瑞通推介】恒指好倉大增　投資者低吸牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場擔憂經濟衰退風險，道指隔晚最多曾跌130點，尾市由跌轉升，收報25,516點，升14點或0.06%。



恒指周一(25日)最多跌650點，低見28,463點，最終收報28,523點，跌590點或2.03%。另一邊廂，50天線周一升穿250天線出現黃金交叉利好訊號。周二(26日)早段回升逾百點，重上28,600點，留意能否收復20天線(28,897點)，支持參考50天線(28,162點)。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,700萬元，反映投資者看好港股急瀉後將見技術性反彈。



美國聯儲局近日暗示今年不再加息，加上美國債息倒掛，觸發美國經濟衰退的憂慮，投資者對國際銀行股盈利前景存隱憂。滙豐控股周一以全日低位63.7元收市，下跌1.62%，連跌4個交易日，3月以來的升幅已全部蒸發。股份周二早段靠穩，曾升抵64元，向上反彈阻力先留意20天線約64.5元，下方支持參考63元。周一有13萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有4萬元淨流出。



本周多隻大型內銀將公布去年全年業績，市場較關注內銀上季不良貸款率和不良資產撥備水平的上升情況。建設銀行周三(27日)公布業績，周一跌穿50天線創1個月低，險守6.8元，連跌4日，累跌3.6%。股份周二早段靠穩，於6.8元之上徘徊。周一有逾310萬元淨流入其好倉，淡倉則有24萬元淨流出。



工商銀行將於周四(28日)放榜，但周一下跌2.35%，為四大行中跌幅最大，同樣跌穿50天線創1個月低。股份周二早段靠穩，但仍受制於5.9元，留意後市能否重越50天線約5.93元。輪證資金流方面，其好倉周一有100萬元淨流入，淡倉則錄逾50萬元淨流出。



周三放榜的中國人壽，周一下跌3.76%，盤中低見20.25元，創1個月低。周二早段一度回升近1%，續於21元關前爭持。集團近日在內地銀行間債券市場完成發行總額350億元人民幣的資本補充債券，以補充資本，提高償付能力。另集團在1月底時已發盈警，預告去年盈利按年減少50至70%，而現時股價高於當時，或反映市場已消化相關消息。周一有逾320萬元淨流入其好倉，另有逾80萬元淨流出淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.6倍。貼價、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿7.4倍。



滙豐控股貼價、中短期購證(24565)，行使價66.88元，2019年8月到期，實際槓桿13.4倍。貼價、中年期沽證(28318)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿8.3倍。



建行輕微價外、短期購證(13337)，行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿18.6倍。



國壽輕微價外、中年期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。價內、中年期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價27,900點，槓桿比率38.7倍。N類熊證(65076)，收回價29,500點，槓桿比率27.8倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率18.3倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率12.5倍。



滙豐牛證(62752)，收回價59.1元，槓桿比率10倍。熊證(61464)，收回價68.9元，槓桿比率8.9倍。



工行牛證(61109)，收回價5.43元，槓桿比率13.5倍。熊證(59795)，收回價6.33元，槓桿比率7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

