人民幣Hibor：隔夜息升至2.97厘　CNH及CNY企6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.97厘；1、2星期及1、2、3、6及12個月拆息全線在3厘以上，介乎3.01至3.43厘。



26/3/2019

隔夜 2.97578厘

1星期 3.01650厘

2星期 3.01150厘

1個月 3.02400厘

2個月 3.05900厘

3個月 3.10333厘

6個月 3.23850厘

12個月 3.43550厘



25/3/2019

隔夜 2.45592厘

1星期 2.61917厘

2星期 2.72350厘

1個月 2.86367厘

2個月 2.97567厘

3個月 3.04950厘

6個月 3.23350厘

12個月 3.43850厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7183，回升至6.7070，最新報6.7141；在岸人民幣(CNY)則由6.7020，回落至6.7111，最新報6.7101。

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