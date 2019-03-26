人民幣Hibor：隔夜息升至2.97厘 CNH及CNY企6.71
2019年03月26日 11:50
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.97厘；1、2星期及1、2、3、6及12個月拆息全線在3厘以上，介乎3.01至3.43厘。
26/3/2019
隔夜 2.97578厘
1星期 3.01650厘
2星期 3.01150厘
1個月 3.02400厘
2個月 3.05900厘
3個月 3.10333厘
6個月 3.23850厘
12個月 3.43550厘
25/3/2019
隔夜 2.45592厘
1星期 2.61917厘
2星期 2.72350厘
1個月 2.86367厘
2個月 2.97567厘
3個月 3.04950厘
6個月 3.23350厘
12個月 3.43850厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7183，回升至6.7070，最新報6.7141；在岸人民幣(CNY)則由6.7020，回落至6.7111，最新報6.7101。
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