合景泰富：今年度預售目標850億人民幣

合景泰富(01813)公布，今年度預售目標定為850億元人民幣(下同)，較去年實現預售額655億元提升近3成。



地產業務首席執行官蔡風佳透露，集團總可售貨值達4,500億元，當中今年度可售貨值約為1,500億元，按年增長約36%，主要集中在一、二線城市，目前總土地儲備權益建築面積約為1,750萬平方米。



他指出，去年已簽訂廣州6個舊改項目，預計2021年推售，連同其他洽談中的舊村、舊廠改造項目，預期未來可售建築面積達1,000萬平方米，未來集中在現有項目周邊城市尋找新發展機會，但不排除也會發展新城市的優質項目。



集團於香港啟德及鴨脷洲項目中各佔50%權益，預料今年度可售貨值分別達100億及30億元。主席孔健岷表示，近期香港樓市回暖，看好市場發展，鴨脷洲項目貨值達數百億元，計劃出售小部分單位以測試市場反應。



去年集團開業4個購物中心及兩家酒店，計劃於今年再開9個購物中心，分布於北京、廣州、重慶、成都等一、二線城市，另計劃開9家酒店。資本市場部總經理侯麗科指出，酒店發展將以輕資產自營品牌「木蓮莊」為主線，未來3至5年將開設共約30至40家。



期內寫字樓、酒店及商場等經營性收入錄約16.3億元，按年增長約3成，佔集團總收入約6%。首席財務官徐錦添預期，未來分部收入將快速增長25億至30億元，佔總收入比重則提升至約1成。



孔健岷透露，年度銷售收入約7%會用於發展自持物業，但強調商業物業屬投資性，不排除整售可能性，目前集團有4個商業項目可供出售，當中北京及上海商業項目正在洽售中，料近期數月可落實。



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