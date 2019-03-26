【午市重點睇】金價守1320美元　圓匯於110.0水平上落

●美匯指數在亞洲市在96.5水平反覆，圓匯於110.0水平上落；歐元兌美元報1.131，英鎊報1.319。港匯回至7.849。離岸人民幣在6.71水平。金價守1,320美元，布油一度回至67.2美元，紐油企59.1美元。道指期貨靠穩。



●港股窄幅上落，恒生指數半日升40點或0.14%，報28,564點，重磅股牛皮，騰訊跌0.6%。https://bit.ly/2FzSmsg

-龍湖績後曾飆8%，逼近歷史高位。

-世界集團發盈喜，股價炒高57%。

-去年盈利飆3倍，安東油田服務曾漲13%。

-俄鋁獲惠譽重新給予信貸評級。

-五礦資源秘魯銅礦進出受阻，料將宣布不可抗力。

-新股管道工程以0.55元定價；中智全球控股定價5.35元。

-港股格局：陳炳強料Naspers分拆對騰訊影響不大。



●【即市分析】

-美國經濟危危乎，買金礦股傍身？https://bit.ly/2FwHhab

-終極黃金交叉已現，係利好定魔咒？https://bit.ly/2HGfU0Y

-【即市分析】內銀業績期如何部署？https://bit.ly/2HEUUrd

-【北水手影】大媽跌市積極掃貨，睇中咗...https://bit.ly/2TXgsGi



●A股快報：3大指數半日收市倒跌近1%。https://bit.ly/2YkX0Sp

-高盛：科創板潛在市值料達2萬億美元。



●亞洲股市：日股中段續反彈逾300點。https://bit.ly/2TWOr1f



●港元隔夜息回落至1.67厘，1個月期企1.79厘。



●人民幣中間價上調56點，CNH報6.70；人民幣Shibor隔夜息跌至2.49厘。

-中美經貿談判進入第8輪，或聚焦人民幣中間價機制。https://bit.ly/2U2rwlz



●人行無進行逆回購操作，淨回籠500億元人民幣。



●波士頓聯儲行長羅森格倫︰資產負債表是未來重要政策工具；個人認為負利率可能不是應對下一次衰退的合適手段。



●英國脫歐進程由議會主導，鎊匯守1.32。



●日央行會議紀錄︰日債息進一步下降，追加寬鬆效果或有限。



●麥當勞宣布20年來最大的一筆交易，收購以色列科技公司Dynamic Yield，以提高公司的技術和數據能力。消息指或涉及超過3億美元。



●小米將發布極速充電技術，17分鐘搞掂。https://bit.ly/2U1anIH



●九龍牛頭角道7號地盤強制拍賣，即淘大工業村現址，底價20.756億元，由恒隆地產以底價投得，統一業權。



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