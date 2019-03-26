【高盛推介】騰訊資金流活躍　輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(25日)跟隨大市回落，周二(26日)早段股價變動不大。



該股上周公布去年業績，有券商發表報告指其非遊戲業務增長勝預期，調升其目標價至420港元。另外，財經事務及庫務局預計虛擬銀行獲發牌後，可在半年至1年內推出服務。



觀察個股認股證資金流向，騰訊認購證周一有近5,000萬元流入，是當日最多資金流入的相關資產，事實上，其認購證已經連續4日見資金流入，合共有約1.1億元流入。



投資者現時如計劃部署騰訊認購證，要留意近日資金積極流入導致市場上部分認購證的街貨出現偏高的情況，在選擇產品時要特別留意街貨數據，看好該股的投資者可留意高槓桿購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿11.8倍。其為行使價355至385元間、3個月期以上的低街貨產品中槓桿最高的。



貼價的選擇則可留意騰訊購證(16925)，行使價360.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.1倍。其為行使價355至365元間、2個月期以上產品中槓桿最高的。



牛證則可留意市場上最高槓桿牛證(59754)，收回價350.18元，行使價348.18元，換股比率100，槓桿比率60.8倍，市場上最高槓桿騰訊牛證。



相反，投資者如看淡，可留意高槓桿沽證(24858)及沽證(22159)，都是相近條款產品中槓桿最高；熊證則可留意周二新上市熊證(64590)。



沽證24858，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿11.3倍，行使價326至355元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



沽證22159，行使價319.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿11.8倍，行使價317至324元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



熊證64590，收回價367.88元，行使價369.88元，換股比率100，槓桿比率18.1倍，新上市。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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