華潤置地去年盈利升23%　末期息1.112元

華潤置地(01109)公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利242.37億元人民幣(下同)，按年增長23.09%，每股基本盈利3.5元，派末期息每股0.949元(約1.112港元)。



去年綜合營業額1,211.9億元，按年增18.9%；綜合毛利潤率為43.4%，較2017年同期的40.2%有所提升，其中開發物業毛利率進一步提升至42.9%。



集團已銷售尚未結算的簽約額為1,873.5億元，有待陸續結算。其中已鎖定於2019年內結算的開發物業營業額已達992.2億元。



期內新增土儲計容面積2,213萬平方米，按年增84.9%，其中開發物業1,938萬平方米，持有物業275萬平方米。總土地儲備達5,957萬平方米，可滿足未來3年的發展需求。



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