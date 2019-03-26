瑞信陳昌華：好消息出盡　港股應調整

瑞信亞太區市場研究部董事總經理陳昌華表示，港股今年首季累漲甚多，全年「埋單」要低過去年的機會很微，可是現價亦已充分反映中美貿易前景有改善迹象、美國不加息及中國政府放鬆財政及貨幣政策的三大利好因素，因此港股需要調整。



他指出，現時不能一概而論應收集或者避免甚麼板塊，因為港股今年一個現象是「邊個舊年跌得最多就升得最多」，盈利不符預期者股價就會受壓。



他續稱，港股的情況是去年12月投資者非常悲觀，然後又突然非常樂觀，但都已經反映。現在又覺得不應如此樂觀，「由睇有咩upside變做睇有咩downside」。市場之後可能會因為經濟數據有反映信貸轉鬆的迹象而短暫做好，但應該只會「一路浮沉」。



大市要進一步顯著向上需要中國經濟大幅改善，問題是「經濟一好收水又即刻嚟」，現時不僅中國，全球都沒有很大空間放水刺激經濟，「刺激政策嘅嘢全世界玩咗十年，可以無休止咁樣expand咩？⋯⋯放多啲（水）即刻收返，依個先係大啲嘅issue囉」。



陳認為，中國政府寬鬆銀根「講嘅比做嘅多」，內地信貸「1月鬆返2月已經又再緊返」。市場現時較為關心的盈利增長，「孳息倒掛似乎係心理居多」，可是內地去年12月及今年1月的工業生產者出廠價格指數(PPI)已經接近零，PPI一接近零或者負數企業就無盈利增長。



他指出，按照以往經驗，中國名義經濟增長(不同政府公布的實質經濟增長，含通脹因素)如有10%以上，中國企業盈利增長會有大約20%，就如2016年中至2018年中，問題是這個名義經濟增長和實質經濟增長之差更取決於PPI。



瑞信估計中國今年實質經濟增長會減速至6.2%，陳指出，如果通脹不夠，名義經濟增長就可能沒有8%，按照以往經驗如2014年中至2016年中，一接近7%中國企業整體而言就幾乎沒有盈利增長。觀乎中國企業固定成本不低，收入一有風吹草動，盈利就可能急劇下滑。中央下調增值稅對中小企好，但對上市公司的好處不大，對國企更加是沒有用。



另外，陳認為，通常全球息口上升會令風險創投基金(VC)推動初創企業上市，因為VC取得資金的成本上升，況且一些VC是借錢營運，如不把企業上市，初創公司估值怎高都只不過是紙上財富，不把它們變現就沒有足夠資金進行其他投資。



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