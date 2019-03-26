樓價UPDATES：貝沙灣近日連綠成交

港島南區豪宅貝沙灣本月至今錄9宗交投，近日連綠成交，最新有三房海景戶業主大賺離場。原業主持貨15年，轉手帳面升值約1,963.1萬港元，單位升值逾1.5倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣形薈1A座低層H室，實用面積281方呎，開放式間隔，以1.48萬元租出，實用呎租52.7元。



●西灣河逸濤灣4座中層B室，實用面積561方呎，兩房間隔，以2.68萬元租出，實用呎租47.8元。



●司徒拔道松柏新村A座中層2室，實用面積2,363方呎，四房間隔，望馬場全景，獲租客以8萬元租入，實用呎租33.9元。



●港島南貝沙灣4期8座中層A室，實用面積1,046方呎，三房間隔，望海景，以3,250萬元易手，實用呎價31,071元。



●港島南貝沙灣1期6座中低層B室，實用面積1,190方呎，三房間隔，享全海景，以3,360萬元易手，實用呎價28,235元。



●西半山福苑1座高層A室，實用面積1,397方呎，三房間隔，以3,908萬元易手，實用呎價27,974元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●荃灣麗城花園2期9座高層B室，實用面積572方呎，三房間隔，原叫價708萬元，經議價後微減8萬元或約1.1%，最後以700萬元易手，實用呎價12,238元。



●粉嶺名都1座中層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，以487萬元易手，實用呎價12,952元。



●大圍名城3期盛世1座高層SA室，實用面積688方呎，三房間隔，連租約以1,188萬元沽出，實用呎價17,267元。



●沙田溱岸8號5座高層F單位，實用面積722方呎，三房間隔，以1,368萬元易手，實用呎價18,947元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/