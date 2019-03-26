希瑪眼科去年多賺6%　另購上海眼科醫院

希瑪眼科醫療(03309)公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利4,257.1萬港元，按年升6.09%，每股基本盈利4.16仙，派末期息每股2仙。



另外，公司公布，有條件同意以代價8,290萬元人民幣(約9,730萬港元)向人本科技及中民投資(賣方)收購上海璐視德醫療全部股權。交易完成後，後者將成為公司全資附屬公司。



上海璐視德醫療擁有及經營位於黃浦區的一間眼科醫院，以及位於浦東新區、楊浦區及普陀區的三間診所，擁有超過80名員工，包括14名醫師；專門提供包括白內障及屈光手術等眼科疾病的診斷與治療服務及驗光服務。



董事相信，收購正代表集團將眼科醫療服務網絡拓展至上海的良機。交割後，將向醫師及輔助醫療專業人員提供醫療培訓，並將醫療設備升級，從而於中國經選定城市(包括北京、深圳、惠州、昆明及上海)成立貫徹及綜合眼科醫療服務網絡。



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