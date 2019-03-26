李小加：ETF通一定會做　冀A股期貨盡快推

香港交易所(00388)行政總裁李小加出席論壇時表示，美國孳息率曲線倒掛、加上中美貿易摩擦陰霾，令近期市況一直波動；年初至今，香港日均成交量維持在約1,000億港元以上。



他又指，互聯互通未來是大勢所趨，交易所買賣基金互聯互通(ETF通)是最能廣泛覆蓋的投資工具，ETF通一定會做，只是推出時間和形式仍需商討，期望開通時間愈早愈好。A股期貨進度方面，已交由香港監管機構審批，據他了解，中港兩地監管機構有就此溝通，亦期望盡快推出。



至於早前香港證監會連環出手嚴懲保薦人，李小加指樂見證監會清理市場問題，期望投資銀行吸取教訓。他強調，監管機構處理的案件是以前的問題，近年業界操作水平及狀況已大幅改善。



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