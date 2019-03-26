黎智英又要賣產套現　壹傳媒股價急挫3%

虧損連年、業績持續惡化的壹傳媒(00282)早前連番變賣台灣物業後，大股東黎智英又再賣資產套現。壹傳媒股價周二(26日)低見0.191港元，急挫3%。



在台灣上市的中國電器周一公布，子公司中電開發斥資14.5億元新台幣(約3.6億港元)，買下位於台北市內湖區新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」全幢。該物業為黎智英私人持有。



今番是黎智英短短4個月內第三度出售台灣資產「吊命」！早於去年11月，壹傳媒已將台北市內湖區總部兩幢大樓物業，以總代價約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，還債後實際僅餘約8,700萬港元作營運資金。其後，於今年2月28日，公司確認向台灣大鎪科技出售位於台灣高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其之上的三層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。



財金界指出，該公司短時間內接連出售資產，可見經營狀況相當惡劣；而其近年業務持續虧損，變賣資產根本不能扭轉公司財政困局，恐怕未來僅能續靠「賣、當、借」度日。



截至去年9月底止半年，該公司錄得巨額虧損約2.87億港元，較2017年同期擴大67.8%，連蝕3年半。當中數碼業務虧損就按年大增1.16倍至逾4,957萬港元。若以過去8年半計，壹傳媒累計虧損達22.5億港元。



證券分析員譚朗蔚指出，該公司每次實際套現資金有限，可謂杯水車薪，對公司持續營運來說幫助很小。



訊匯證券行政總裁沈振盈認為，壹傳媒賣產之外，未來有可能需要在人手資源等範疇減省成本。壹傳媒揚言要增加資源發展網上業務，但他看不到在內容上有任何突破，扭轉虧損的機會渺茫，未來營運只會一路走下坡。





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