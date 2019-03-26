二手成交：區內客無睇樓1200萬購領都四房戶

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇透露，將軍澳日出康城新近錄得領都5座中層LD室成交，單位實用面積約972方呎，建築面積約1,298方呎，屬四房一套連士多房間隔，外望開揚山景。



原業主開價1,238萬港元，獲區內客在無睇樓的情況下多番還價，最終減至1,200萬元成交，減價38萬元或約3%，折合實用面積呎價約12,346元，建築面積呎價約9,245元。



據了解，原業主於2009年7月以561.5萬元買入單位，現轉手帳面獲利約638.5萬元，單位升值逾1.1倍。



該屋苑現時約有140個單位放盤，入場價約830萬元起。



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