調查：強積金新扣稅安排　8成人未聽聞

香港於4月起推出強積金「可扣稅自願性供款」和「合資格延期年金保單」的新扣稅安排。BCT銀聯集團與香港大學一項調查發現，受訪者對新措施認知甚低，近8成未聽聞新措施，當知悉稅務優惠內容後，有3成受訪者表示有興趣參與。



為鼓勵市民額外儲蓄作退休之用，每名納稅人的有關扣稅上限增為每年6萬港元。調查顯示，逾6成受訪者不知道「強制性供款」原有高達1.8萬元免稅額；在816名受訪者中，僅5位知道最新的最高免稅額可達6萬元，而經調查員簡介後，近3成人表示對稅務優惠有興趣。



至於表示對稅務優惠有興趣的受訪者，逾6成對「可扣稅自願性供款」有興趣，當中近3成人選擇「只增加自願性供款」；1/3受訪者則選擇同時「增加MPF自願性供款」與「購買延期年金產品。在表示對「增加MPF自願性供款」有興趣的受訪者中，逾7成考慮把額外5%或以上薪金作供款。



BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，以一名月入6萬元、繳交17%標準稅率的單身納稅人為例，新建議下可節省10,200元稅款，認為大眾應善用幅利，調查反映大眾對新措施認知度不足。



她透露，目前自願性供款及特別自願性供款佔集團資產規模約17%，對於業界近日下調強積金管理費，坦言減價戰永遠存在，希望能理性競爭，並指單純鬥減價毫無意思，成員須同時衡量服務質素等多方因素。



集團首席業務總監李德麟坦言，年薪40萬元以上市民，為可扣稅自願性供款及年金保單扣稅優惠下的主要對象，佔香港交稅人口約70萬人，認為其中3至5成打工仔或為主要目標，希望新措施有助逐步建立打工仔的儲蓄行為。



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