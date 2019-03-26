招行：今年淨息差可能受壓　集中零售貸款

招商銀行(03968)去年淨利息收益率按年增0.14個百分點，至2.57%，該行資產負債管理部總經理彭家文指，展望2019年的淨息差表現可能受壓，主要因為市場的貸款需求放緩，及同業吸納存款競爭激烈所致。



面對下行壓力，該行已有準備應對，包括集中傾向零售貸款，減少拓公司融資貸款及爭取更多成本較低的核心貸款，以保持淨息差水平。



該行行長兼首席執行官田惠宇指出，將繼續加強金融科技投資，帶動零售銀行的增長，尤其着重管理信用卡、房貸等零售貸款的風險，並維持穩定增長。



董事長李建紅更指，內銀業的競爭相當大，有需要加大投入資源於金融科技項目，除加強及更新科技基建外，未來亦不排除增聘與科技相關的專才。



市場關注招行旗下的理財子公司發展動向，該行副行長兼董事會秘書王良透露，已向中國銀保監遞交申請，料不久可獲批，籌建期需時約6個月，目前正籌備招聘人手、產品設計及建立風險管理體系等工作。



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