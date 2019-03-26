【高盛推介】跟進眾安在綫舜宇光學認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：眾安在綫周一(25日)公布去年業績，虧損擴大至17.44億元人民幣，2017年同期蝕9.97億元人民幣。有券商績後發表報告降減公司今明兩年保費增長預測，並調低目標價，維持「買入」評級。該股周二(26日)早段股價回落，低見25.35港元的近兩個月低位。



另外，舜宇光學科技周二早段走勢強勁。有券商發表報告認為公司手機/汽車鏡頭業務表現穩固以及手機鏡頭模組有潛在復甦機會，維持「買入」評級，惟目標價由128元微降至127元。



舜宇光學認購證連續4個交易日見資金流入，合共有約500萬元流入。眾安在綫認購證的資金則不算明顯。



投資者如希望利用眾安在綫認購證博取股價反彈，可留意輕微價外高槓桿購證(25370)，行使價29.34元，2019年6月24日到期，實際槓桿6.0倍，行使價26至30元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



現時市場上活躍的舜宇光學認購證都超過15%價外，提供的實際槓桿都不足5倍，投資者如看好，可留意較貼價、槓桿較高的購證(28325)，行使價98.93元，2019年7月22日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、4隻相近條款產品中槓桿最高；較價外的選擇則可留意購證(28323)，行使價108.9元，2019年9月24日到期，實際槓桿4.3倍，活躍條款產品中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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