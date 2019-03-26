北大資源：看好5G智能社區發展

內房商北大資源(00618)總裁曾剛表示，看好5G技術可帶動智能社區發展，依靠北京大學學術優勢，加上股東方正集團旗下方正科技是智慧城市系統供應商，可借助他們的資源，社區硬件投資方面則主要與政府配合，相信實際投資額不大。



截至去年底止，集團地產業務收入按年增近1倍至171.29億元人民幣(下同)，佔總收入約68%，比例較2017年上升約15個百分點。另外，電子產品分銷業務佔比約30%，他預期未來電子分銷佔比變化不大。



期內，實現簽約銷售約168.2億元，按年升約4.27%，在建項目合共達24個，在售項目合共25個，土地儲備總建築面積約715萬平方米。主席張旋龍表示，未來增長幅度將不低於過往表現。



財務管理部總經理劉強表示，去年度入帳項目為約3年前銷售、年期較久的舊項目，未來新項目淨利潤率要求不低於市場水平7%至8%，而目前在銷項目毛利率平均超過20%，因此未來利潤率有望不斷提升。



另外，母公司北大資源集團目前擁有17個產業園區，曾剛預料，上市公司未來發展產業園區時，可產生協同效應，目前未有可透露發展計劃，惟強調不會超越傳統房地產發展業務，以確保有健康現金流支持公司發展。



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