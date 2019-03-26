【即市分析】康師傅「息誘」撐起股價

東方產經專欄作者股博士：康師傅控股(00322)去年全年純利錄得24.6億元人民幣，按年升35.4%，末期股息每股3.2美仙及特別息每股3.2美仙，市場亦對其最新管理層的指引感正面，該股績後明顯受捧，半日彈高7.1%報12.06元，成交大增至1.4億元。



多間大行績後發表報告，摩根士丹利維持其「減持」的投資評級，目標價8.6元，並關注其今年能否重奪市佔率；花旗則將其評級由「中性」下調至「沽出」，目標價降至10.85元，認為其麵食及飲料市場佔有率下跌，以及管理層決定停止公布季度報告，認為此舉反映公司對未來營運前景缺乏信心。



不過，中金報告就指，康師傅去年業績與預期基本一致，並預計2019年起產品高端化策略逐步落地，從而有望支撐其的收入穩健增長與利潤率持續上升。而摩通及麥格理亦分別上調其目標價，前者由16.5元升至16.7元，維持「增持」評級；後者亦將其目標價由11.3上調至12元，維持「中性」評級。



市場對其業績看法出現分歧，惟由今早股價表現可見，資金似乎傾向看好其派息及新管理層指引。該股今年初由9.21元的低位觸底回升，現價已企穩於12元樓上，14日RSI動力重現，短線若能升穿12.5元阻力，後市可向250日線約14元水平進發，50日及100日線支持11元不宜有失。

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