樓價UPDATES：盤源減　買家追價5萬購欣盛苑

二手市旺，買賣盤極速減少，各區都出現爭盤情況。粉嶺居屋欣盛苑兩房戶，同時獲多組客出價，90後買家终主動追加5萬元搶盤，於已補價自由市場以430萬港元購入單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山時樂花園高層B室，實用面積為365方呎，兩房間隔，獲外區換樓客以約800萬元購，實用呎價約21,918元。



●西半山崇寧大廈低層B室連租約單位，實用面積約1,082方呎，無樓睇仍以約1,680萬元成交，實用呎價約15,527元。



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九龍區



●茶果嶺麗港城3月份暫錄逾21宗買賣，平均實用呎價13,800元，剛錄8座中層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，議價後以808萬元易手，實用呎價15,629元。



●將軍澳都會駅本月交投暢旺，至今暫錄約22宗成交，平均實用呎價15,903元，新近成交為2座高層D室，實用面積642方呎，採套三房設計，望內園景，以998萬元成交，實用呎價15,545元。



●將軍澳領都5座左翼中層D室，實用面積約972方呎，四房連一套房及士多房間隔，外望山景，即使無樓睇，亦獲區內買家多番還價，最終由開價1,238萬元減至1,200萬元拍板購入，減幅約3%，實用呎價約12,346元。



●將軍澳新寶城2座高層B室，望山景，兩房間隔，以16,000元放盤兩星期後，獲外區客接洽，議價後減租500元，以約15,500元租出，實用面積378方呎，呎租約41元。



●九龍塘又一村花園B9座中層B室，實用面積1,516方呎，採套三房間隔，另設工人套房，剛連車位以57,000元租出，實用呎租38元。



●奧運站柏景灣9座高層F室，實用面積466方呎，獲本地家庭客承租，月租約24,500元，實用呎租約52.6元。



●西南九龍帝峯．皇殿7座中高層E室，開放式間隔，獲專業人士承租，月租約17,800元，實用面積301方呎，呎租約59.1元。



●西南九龍柯士甸站THE AUSTIN第3座高層B室，套三房連多用途房間隔，實用面積約905方呎，放租一星期，減租約2,000元後，獲外區家庭客以46,000元租入，實用呎租約50.8元。



●長沙灣碧海藍天6座高層B室，兩房間隔，以約20,000元放租一個月，輕微減價500元，獲外區客以19,500元承租，實用面積501方呎，呎租約38.9元。



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新界區



●粉嶺居屋欣盛苑F座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原開價425萬元，同時獲5組買家爭相購買，最終由其中一位90後買家主動追加5萬元搶盤，於已補價自由市場以430萬元購入，呎價約10,723元。



●上水居屋彩蒲苑C座低層12室，一房間隔，已補價自由市場開價420萬元，減價5萬元，以415萬元獲承接，實用面積351方呎，呎價11,823元。



●大埔廣場2座高層B室，實用面積388方呎，兩房間隔，以512萬元沽出，實用呎價13,196元。



●馬鞍山雅典居6座低層C室，實用面積874方呎，三房連套房間隔，連車位以1,230萬元易手，實用呎價14,073元。



●屯門錦暉花園4座中層E室，實用面積537方呎，三房間隔，放盤價550萬元，近日減至533萬元沽出，實用呎價9,926元，買家為家庭客，見近期樓市急速反彈，轉租為買。



●荃灣麗城花園2期9座高層B室，實用面積572方呎，三房間隔，望山景，叫價710萬元，放盤6天，獲外區用家議價10萬元，以700萬元購入，實用呎價12,238元。



●荃灣環宇海灣2座低層A室，套四房間隔，外望汀九海景，開價1,550萬元，剛獲外區換樓客議價至1,363萬元成交，實用面積901方呎，呎價15,128元。



●馬灣珀麗灣3月暫錄約15宗成交，與上月相若，其中11座中層C室，實用面積668方呎，套三房間隔，望青馬大橋海景，同區換樓客以807萬元承接，實用呎價12,081元。



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