直搗中東！Uber落實31億美元購競爭對手Careem

外媒報道，網約車公司Uber已達成協議，落實以31億美元(約241.8億港元)收購競爭對手Careem；當中，17億美元為可轉換票據、14億美元為現金。此交易須待監管部門批准，預計2020年首季完成。



Uber行政總裁霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)表示，Careem在中東城市交通上扮演了關鍵的角色。至於Careem聯合創辦人兼行政總裁Mudassir Sheikha，將繼續領導Careem。兩公司品牌將繼續各自營運。



Careem總部位於杜拜，於2012年成立，擁有逾3,000萬註冊用戶，在北非、中東及南亞等地區約120個城市提供網約叫車服務。

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