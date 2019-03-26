【即市分析】中海油博反彈諗唔諗得過？

東方產經專欄作者帥哥：市場轉炒環球經濟衰退，早前商品市場急跌，紐約期油跌穿60美元，即市彈番去59.2美元，「三桶油」中今轉以中國海洋石油(00883)跌得最少，係咪值得博反彈呢？



先睇中海油早前公布之業績，截至18年底年度盈利按年增加1.13倍至526.88億元人民幣，主要受惠國際市場原油價格回暖，派末期息每股0.4元(17年同期派0.3元)；集團實現淨產量4.75億桶油當量，按年上升了1%，表現尚算唔錯。



績後大行對其業績睇法較中性，其中摩根士丹利報告指中海油於19至21年回歸增長為主要關注點，相信可提供吸引的增長主題投資機會，加上具強勁儲備及高派息，故將目標價上調至16.62元，維持「增持」的投資評級。至於高盛則指，該公司全年派息每股0.7元，較該行預期高12%，加上儲量替代率達126%，將目標價上調至15.65元，投資評級為「買入」。



策略上，股價是預視「將來」的，如今環球經濟前景未明，股債及商品市場氣氛一般，加上該股股價自2月中至今與9日RSI呈頂背馳，增加後市調整機會，所以都係暫時忍手最穩陣。

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