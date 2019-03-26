年金計劃已完成650個申請　涉額5億元

香港年金公司推出的年金計劃於去年底進行優化後，該公司執行董事兼總裁劉應彬表示，至今已有750個預約投保會面，其中650個已完成申請，當中約7成為新客戶，其餘則為舊有客戶敘做保費加碼。他指650宗申請個案共貢獻5億港元保費收入，當中有兩成半客戶購買保費上限200萬元，平均每單保額則約為80萬元。



他表示，每一年踏入65歲的香港市民約有10萬人，意味年金產品有發展潛力。而年金計劃優化後，年僅65歲的投保人數目呈上升趨勢。目前該計劃的總投保人數逾6,000人，總保費金額約為32億元。



年金現已採取持續銷售模式。不過劉指，公司的銷售方法較為被動，現正與2至3間銀行商討合作，以佣金回報吸引銀行將客戶轉介予年金公司。



他又指，教育市民認識年金產品為今年重點工作，年內會探訪全港41間長者中心作推廣，此外亦獲兩間基金管理公司邀請以介紹年金產品。不過他認為教育需時，意味難短期內一蹴而就。



香港按揭證劵執行董事兼總李令翔指，有不少市民要求將年金投保保費上限由200萬元再向上調高，透露會進行相關研究。他指，每完成一單年金計劃銷售後，會計上均要作出準備金撥備，預期2018年及2019年的盈利因而會大跌。



關於按證的基建貸款購買業務，李指，短期內將有四單交易可以完成，當中涉及三間銀行，金額超過10億元。指公司的借貸成本低企，購買銀行的基建貸款可以賺取息差。當累積夠一定數額的優質貸款額後，會盡快研究將貸款證劵化，打包售予保險公司，從中再賺取管理費及手續費。



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