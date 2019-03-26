萬科：待樓市進入青銅時代才轉型就遲了

萬科企業(02202)主席郁亮表示，內地樓市自2012年起由高速增長的黃金時代轉變為白銀時代，現時看法未有改變，公司早年開始轉型，涉獵商業物業、物流、長租公寓等多元化業務，認為不轉型「待青銅時代來到就沒機會做」，惟未透露預計何時市場才放緩至青銅時代。



但他同時指出，地產以外的新業務「想賺大錢是痴心妄想，未來目標是賺小錢」，主業仍是以房地產發展為主，又指「我們房地產開發那麼賺錢」，已找不到更高盈利的其他業務。



去年萬科提出「活下去」，郁亮表示，市場擔憂「萬科活不下去，或是讓人活不下去」，而實際只是公司內部營運口號，表示「路還長，要時間走下去」，未來發展策略是收斂、聚焦。他並強調，收斂不等於只發展主業，而是修剪枝葉，將每個業務基本面都做好，首先是對早前投資及資源整合。



例如長租公寓品牌「泊寓」，目前已開業6萬間公寓，執行副總裁兼首席營運官張旭透露，今年底總量將增至10萬間，已獲取重、輕資產項目潛在總量可達40萬間，但目前會專注於提高項目利潤及經營效率。



去年集團回款目標為6,300億元人民幣(下同)，他透露，今年住宅銷售回款目標為6,000億元，新開工建築面積3,609萬平方米，並未計及今年潛在新增及同年開工面積，去年該部分佔比為約38%；另外已出售未結轉銷售額約5,307.1億元，其中9成料在未來3年入帳。



他指出，未來投資策略會保持土地儲備足夠未來2至3年發展，又指每日都是賣樓好日子，今年首兩個月項目認購額按年下跌3.5%，預期3月份表現將有反彈。



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