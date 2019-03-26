歐洲股市反覆　英地產股向好

歐洲股市早段反覆，英國富時100指數升0.08%，報7,183點；德國DAX指數高開後轉跌0.17%，報11,327點；法國CAC指數升0.03%，報5,262點。



英國地產股做好，Barratt Developments升2.91%；建築商Persimmon升2.6%；同業Berkeley亦升0.77%。



外媒報道，英國網上超市Ocado將與澳洲連鎖超市Coles合作，Coles將獲得Ocado的智能平台技術。Ocado股價升4.86%。



英國醫療器械製造商ConvaTec Group業績遜預期，公司公布將任命Karim Bitar為新的行政總裁，其股價大升7.8%。



【16:03】歐洲股市開市靠穩，英國富時100指數升0.18%，報7,190點；德國DAX指數升0.12%，報11,360點；法國CAC指數升0.23%，報5,272點。



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