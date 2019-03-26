【市後重點睇】金價稍回　道期靠穩

美匯指數反覆企96.5水平，圓匯處110.1；歐元兌美元報1.130，英鎊報1.32，港匯企7.849。離岸及在岸人民幣處6.71水平。金價回至1,316美元。布油企67.3美元，紐油企59.2美元。道指期貨升81點。



●市後關注點

-18:30 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯在一投資論壇演講

-20:00 美國費城聯儲銀行行長哈克講話

-20:30 美國2月營建許可，新屋動工

-21:00 美國1月FHFA房價指數，S&P/CS20座大城市房價指數

-22:00 美國3月諮商會消費者信心指數，里士滿聯儲製造業指數

-周三凌晨03:00 三藩市聯儲銀行行長戴利講話

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布政府版原油庫存周報



●恒生指數收市升43點或0.15%，報28,566點。騰訊跌0.68%；舜宇光學結束5連跌，收升1.87%。https://bit.ly/2FzSmsg

-希瑪眼科去年多賺6%，股價午後漲近半成。

-中遠海運去年盈利跌20%，派息9仙。

-中糧肉食去年轉虧逾6.2億人幣，不派息。

-華潤置地去年盈利升23%，末期息1.112元。



●A股快報：滬綜指失守3000關，深股挫2%。https://bit.ly/2YkX0Sp



●亞洲股市：日股反彈451點，Sharp漲4%。https://bit.ly/2TWOr1f



●歐洲股市開市靠穩，英國富時100指數升0.18%，報7,190點；德國DAX指數升0.12%，報11,360點；法國CAC指數升0.23%，報5,272點。



●【即市分析】康師傅「息誘」撐起股價。https://bit.ly/2CCYqyl



●【股匯攻略】日圓繼續睇升，遊日早暢錢有着數？https://bit.ly/2TB15hL



●【大師午間教路】期指或在28800點結算。https://bit.ly/2Ft1jCn



●【名家貼士】李偉傑：中海盈利增長穩健。https://bit.ly/2Frgs7c



●瑞信陳昌華：好消息出盡，港股應調整。



●招行：今年淨息差可能受壓，集中零售貸款。



●調查：強積金新扣稅安排，8成人未聽聞。



●李小加：ETF通一定會做，冀A股期貨盡快推。



●畢馬威：科創版料將刺激A股市場活動。



●直搗中東！Uber落實31億美元購競爭對手Careem。



●淺水灣90 Repulse Bay Road 3號屋逾5億元售出。



●博鰲亞洲競爭力報告，香港跌至第4位。



●新盤部署：

-家壹料周內開價及開放示範單位。

-維峯·浚匯折實入場費逾498萬。

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