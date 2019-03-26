新股專輯：比特大陸在港上市申請失效

全球最大的虛擬貨幣掘礦機比特大陸，在港的上市申請失效。比特大陸表示，未來會在合適的時間重新啟動上市工作。



佔據全球虛擬貨幣掘礦機市場逾90%份額的三大製造商──比特大陸、嘉楠耘智(Canaan Inc.)及億邦，先後於去年遞交來港上市的申請。然而，嘉楠耘智已傳放棄香港赴美上市；億邦則重新於去年12月遞交上市申請。內媒曾引述港交所(00388)行政總裁李小加指，港交所在審批虛擬貨幣掘礦公司上市申請時要考慮「上市適合性」。



比特大陸今日(周二)在網誌指出，2018年底的熊市帶來了挑戰及機遇，公司在今年會努力加以應對，仍預計虛擬貨幣及區塊鏈行業擁有巨大潛力。



去年傳出比特大陸、嘉楠耘智及億邦來港上市合共集資50億美元。



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